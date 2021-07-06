В Мариуполе 4-летний ребенок гулял по подоконнику на девятом этаже. Очевидцы запечатлели инцидент на видео и разместили кадры в социальных сетях. На место сразу выехала полиция, чтобы разобраться в ситуации.

Происшествие случилось в понедельник, 5 июля, сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

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Отмечается, что за ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат, но они находились в соседней комнате.

"По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату. Судя по всему, открывающаяся часть окна неисправна, так как заметен провис.

Ранее сообщалось, что в Одесской области двое маленьких детей выпали из окна многоэтажки. К счастью, оба ребенка выжили. Сейчас они находятся в больнице, а правоохранители устанавливают детали несчастных случаев.

Также мы писали о том, что в Киеве ребенок выпал из окна многоэтажки из-за отца. В роковой момент отец мальчика спал пьяный и не видел, что ребенок залез на подоконник открытого окна.

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