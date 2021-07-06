В Киеве заминировали здание горсовета: выкуп хотят в биткоинах [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимира Бондаренко в Facebook.
Злоумышленники требуют выкуп в размере 0,5 биткоина.
Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоины. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом.
Сотрудников и посетителей КГГА эвакуируют из здания.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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