Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимира Бондаренко в Facebook.

Злоумышленники требуют выкуп в размере 0,5 биткоина.

Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоины. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом.

Сотрудников и посетителей КГГА эвакуируют из здания.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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