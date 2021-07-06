ВОЗ начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины, чтобы привлечь студентов 4-5 курсов и интернов к вакцинации от COVID-19 и снизить нагрузку на медицинских работников. Об этом сообщает украинское Бюро ВОЗ в Facebook.

Ожидается, что их привлечение поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания по вакцинации целевых групп населения к концу 2021 года.

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"В Украине, как и во всем мире, ситуация с поставками вакцин против COVID-19 постоянно меняется. Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые будут вместе с ними делать прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов - это стандартная процедура, применяемая в других странах.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", - подчеркнул он.

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