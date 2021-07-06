Приметы на Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать 7 июля [ Редактировать ]
Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) ежегодно отмечается 7 июля, совпадая с народным праздником Ивана Купала. В 2021 году эта дата выпадает на среду.
В этот день православные празднуют день рождения святого, предсказавшего пришествие Иисуса Христа и позже крестившего Его в Иордане.
Накануне праздника и в само Рождество Иоанна Крестителя верующие посещают богослужения в храме. Святому принято молиться о помощи в лечении зависимостей.
Рождество пророка Иоанна Предтечи по дате совпадает с празднованием Ивана Купала, первая часть названия которого, согласно одной из версий, является отсылкой к имени пророка.
На Ивана Купала традиционно проходят веселые гуляния: люди водят хороводы, прыгают через костры, гадают. В старину в народе считалось, что 7 июля совершаются чудеса.
Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи
- Гадания и языческие празднования строго запрещены церковью не только 7 июля, но и в любой другой день года.
- Рождество Иоанна Крестителя выпадает на Петров пост, поэтому в этот день нельзя есть мясо, молоко, яйца и блюда из этих продуктов.
- Также считается, что нельзя брать в руки нож и другие острые предметы, шить, вязать, резать продукты круглой формы. Работу по дому рекомендуется отложить.
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