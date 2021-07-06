"Треть украинцев имеют антитела к коронавирусу" - Радуцкий [ Редактировать ]
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о том, что треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, которое проводит Министерство здравоохранения Украины вместе со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.
По словам депутата, в течение июля группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства, чтобы провести опрос и сделать бесплатный тест на антитела к коронаирусу.
В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу.
На следующем этапе исследования специалисты определят, каким образом антитела образовались в организме этих людей.
Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.
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