Виступ ВООЗ: які стереотипи щодо вакцин спростували? [ Редактировать ]
Усе, що ми не знали про вакцини. Всесвітня організація охорони здоров'я виступила з роз'ясненням щодо дієвості, ефективності та призначення препаратів.
Які стереотипи спростували вчені ВООЗ? І які цифри навели, дізнався Дмитро Анопченко.
ВООЗ роз'яснює: якщо люди думають, що вакцини потрібні виключно для того, щоб не заразитися, то насправді головне призначення таких препаратів:
Сум'я Свамінатан, головна наукова співробітниця ВООЗ:
Головна мета всіх цих вакцин - запобігти важкому розвитку захворювання. Ми хочемо, щоб навіть якщо люди інфікуються, то могли легко одужати, а не хворіти із серйозними симптомами і наслідками. І це те, із чим всі ці вакцини дають раду дуже добре.
Щодо зараження вірусом, то укол - роз'яснюють у ВООЗ при застосуванні різних препаратів дає і різний захист. Від 70 до 90 відсотків. Немає жодного препарату, який дав би 100-відсоткову гарантію. Інша справа - дієвість вакцин щодо полегшення стану хвороби.
Сум'я Свамінатан, головна наукова співробітниця ВООЗ:
От у тім, що стосується запобігання важкого розвитку хвороби і госпіталізації, усі вони є дуже добрими. Ефективність перевищує 90 відсотків.
Логіка ВООЗ: немає ускладнень не потрібні реанімація та довге лікування знімається навантаження на медичну систему країн. Тому і наголошують на необхідності робити щеплення. Організація також заявляє, що за останні два тижні ситуація із захворюваністю коронавірусом "стабілізувалася на дуже високому рівні". Хоча показники і "неоднозначні".
Наприклад, у Північній і Південній Америці кількість нових інфікувань стабільно знижується; зараз мінус 13 відсотків. У Європі, навпаки, йде зростання; плюс 28 процентів. Але тренд, який радує лікарів: навіть там, де згідно зі статистикою, кількість хворих зростає, смертність все одно падає. А це - головний результат.
по теме
Європейська агенція з лікарських засобів не поспішає затверджувати так звані "коктейлі" з різних препаратів
Перша доза - "АстраЗенека", друга - "Модерна". Канцлерка Німеччини вакцинувалася проти коронавірусу непублічно. Коли і яке саме щеплення робили Ангелі Меркель за фактом повідомляв її речник
А відтак темпи щеплення прискоряться. Нагадаю, в Україні від коронавірусу вакциновано майже мільйон 800 тисяч людей
ВООЗ роз'яснює: якщо люди думають, що вакцини потрібні виключно для того, щоб не заразитися, то насправді головне призначення таких препаратів
У Мінохорони здоров'я країни підрахували, що протягом місяця спостерігали за ефективністю препарату проти штаму і дійшли висновку, що вона знизилася з 95 до 64 відсотків