Усе, що ми не знали про вакцини. Всесвітня організація охорони здоров'я виступила з роз'ясненням щодо дієвості, ефективності та призначення препаратів.

Які стереотипи спростували вчені ВООЗ? І які цифри навели, дізнався Дмитро Анопченко.

ВООЗ роз'яснює: якщо люди думають, що вакцини потрібні виключно для того, щоб не заразитися, то насправді головне призначення таких препаратів:

Сум'я Свамінатан, головна наукова співробітниця ВООЗ:

Головна мета всіх цих вакцин - запобігти важкому розвитку захворювання. Ми хочемо, щоб навіть якщо люди інфікуються, то могли легко одужати, а не хворіти із серйозними симптомами і наслідками. І це те, із чим всі ці вакцини дають раду дуже добре.

Щодо зараження вірусом, то укол - роз'яснюють у ВООЗ при застосуванні різних препаратів дає і різний захист. Від 70 до 90 відсотків. Немає жодного препарату, який дав би 100-відсоткову гарантію. Інша справа - дієвість вакцин щодо полегшення стану хвороби.

Сум'я Свамінатан, головна наукова співробітниця ВООЗ:

От у тім, що стосується запобігання важкого розвитку хвороби і госпіталізації, усі вони є дуже добрими. Ефективність перевищує 90 відсотків.

Логіка ВООЗ: немає ускладнень не потрібні реанімація та довге лікування знімається навантаження на медичну систему країн. Тому і наголошують на необхідності робити щеплення. Організація також заявляє, що за останні два тижні ситуація із захворюваністю коронавірусом "стабілізувалася на дуже високому рівні". Хоча показники і "неоднозначні".

Наприклад, у Північній і Південній Америці кількість нових інфікувань стабільно знижується; зараз мінус 13 відсотків. У Європі, навпаки, йде зростання; плюс 28 процентів. Але тренд, який радує лікарів: навіть там, де згідно зі статистикою, кількість хворих зростає, смертність все одно падає. А це - головний результат.