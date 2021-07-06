Організація "Стоп корупції" перевірила, як без перепон отримати право на травматичну зброю [ Редактировать ]
Зброя за фейковим журналістським посвідченням. Організація "Стоп корупції" провела експеримент, як без перепон і тяганини, за 12 днів стати представником ЗМІ і отримати право на травматичну зброю.
Водій агенції подав документи в Мін'юст і зареєстрував себе директором інформагентства. Порушення законодавства не було - все чесно. Мін'юст виконав все за процедурою. Але, наголошують журналісти-розслідувачі, такі прогалини в законодавстві розв'язують руки шахраям. Лише навесні цього року правоохоронці викрили схему, за якою аж дві тисячі "фейкових" журналістів отримали дозволи на зброю. І виною цьому, запевняють представники ЗМІ - корупція.
Роман Бочкала військовий журналіст, співзасновник ВГО "Стоп корупції":
Уже є багато звільнених, вже є підозри на тих чи інших працівників поліції, які цим займалися, я був здивований, що це такі величезні цифри - тисячі осіб отримували ці засоби. Це не жарт, і сьогодні ми побачили як легко можна оформити засіб масової інформації. На відміну від багатьох розвинених країн демократичних, міністерство юстиції воно навіть не переглядає ці документи і видає посвідчення навіть в таких випадках, коли люди не професійні.
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