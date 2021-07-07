Шторм "Ельза" нині вирує на Кубі. Він приніс на захід країни зливи та сильний вітер. Пориви сягають 85 метрів за секунду. Місцева влада евакуювала 180 тисяч людей.

Стихія побувала і в сусідніх країнах Карибського басейну, забравши життя трьох людей. Тепер приймати нищівну "Ельзу" готується американський штат Флорида.