Руйнівний шторм "Ельза" атакував Кубу [ Редактировать ]
Шторм "Ельза" нині вирує на Кубі. Він приніс на захід країни зливи та сильний вітер. Пориви сягають 85 метрів за секунду. Місцева влада евакуювала 180 тисяч людей.
Стихія побувала і в сусідніх країнах Карибського басейну, забравши життя трьох людей. Тепер приймати нищівну "Ельзу" готується американський штат Флорида.
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