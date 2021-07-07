Власти Греции объявили о введении новых ограничений на фоне пандемии коронавируса, целью которых является снижение заболеваемости среди молодежи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Новые меры вступят в силу с 8 июля.

Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас заявил:

С 8 июля рестораны, бары, клубы и развлекательные заведения будут работать только с сидящими клиентами и в соответствии с установленными законодательством правилами о вместимости помещений.

Он объяснил, что власти снова пошли на такой шаг, поскольку среди заразившихся коронавирусом наблюдается большое число молодежи и лица, часто посещающие развлекательные мероприятия.

По последним данным, в Греции с населением 10,3 миллиона человек зафиксировано 429 тысяч случаев COVID-19, из них 407 тысяч закончились выздоровлением и 12,7 тысячи - смертью.

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