Министерство транспорта США ввело в действие приказ о запрете авиасообщения с Беларусью. На прошлой неделе документ опубликовали для обсуждения, и поскольку он не получил возражений, поэтому вступил в силу.

Минтранс США запретил продажу пассажирских авиабилетов в Республику, включая перевозки "на основе нескольких авиакомпаний", то есть на рейсы с пересадкой и сменой перевозчика в третьей стране.

Правительство США сможет делать исключения для любых перелетов, которые соответствуют национальным интересам, "в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".

Как сообщает AP, у США нет прямого пассажирского авиасообщения с Беларусью, поэтому запрет носит символический характер. Сервисы по туризму в США продают относительно небольшое количество туров в Республику.

Белый дом объявил о приостановке авиасообщения с Беларусью в конце мая, после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске по личному распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусские спецслужбы заявили, что палестинское движение ХАМАС сообщило им о бомбе на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.

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Этим рейсом летел один из создателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с самолета и задержали в силовики.

4 июня Совет ЕС запретил авиакомпаниям из Беларуси использовать авиапространство стран Евросоюза, а также аэропорты в странах ЕС. 26 мая прекратила авиасообщение с Республикой и Украина, с 29 мая белорусским самолетам запретили заходить в украинское авиапространство.

Евросоюз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против Беларуси.

В "черный" список министерства финансов США попали 16 человек и 6 организаций. Среди физических лиц - пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, а также вице-премьер и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Среди организаций - КГБ Беларуси, внутренние войска МВД, центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, автопроизводители МАЗ и БелАЗ, а также Новая нефтяная компания. Под американскими санкциями уже находятся ЦИК Республики, спецназ КГБ "Альфа".

Украина также поддержала западные санкции и встряла в торговую войну с Беларусью.

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Напомним, что Минск ввел санкции против украинских товаров и прекратил поставки бензина в Украину.