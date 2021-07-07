На Едином государственном портале открытых данных опубликовали базу VIN-кодов - уникального номера автомобиля из 17 символов. Об этом сообщает Министерство цифровой информации.

Сейчас на сайте (https://bit.ly/3hdbuiu) доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 - всего более 820 тыс. автомобилей. Раньше на этом ресурсе в информации об автомобиле не указывался VIN-код.

В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют:

идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;

проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;

узнать точное количество предыдущих владельцев;

узнать точную дату растаможивания авто;

понять точное количество предыдущих владельцев, ведь быть вторым или шестым владельцем - это разные вещи.

Вскоре популярные сервисы проверки автомобилей интегрируют информацию к своим ресурсам. Процесс проверки автомобиля будет занимать считанные секунды.

Напомним, что сейчас в Украине проходит льготное растаможивание автомобилей на еврономерах, которые ввезли в страну до 2021 года. Как рассчитать акциз на "евробляхи" по новым льготным правилам, можно почитать тут.