Китай ввел запрет на строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, небоскребы, высота которых будет превышать 250 метров, должны иметь строгие ограничения.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Согласно новым правилам, проекты супер-небоскребов теперь не будут утверждаться китайскими властями, а здания высотой более 100 метров должны строго соответствовать масштабу и возможностям пожаротушения.

К слову, Национальная комиссия по развитию и реформам Китая ввела соответствующие ограничения через два месяца после того, как по непонятным причинам начал раскачиваться 72-этажный небоскреб SEG Plaza в Шэньчжэне.

Ожидается, что новые правила временно затормозят строительный бум, который привел к тому, что на материковом Китае расположены 5 из 10 самых высоких супер-небоскребов.

Ранее мы писали о том, что в Австралии построят самый узкий в мире небоскреб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.