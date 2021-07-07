Во Львове открыли запись на прививку в центрах вакцинации [ Редактировать ]
Жители Львова теперь могут записаться на прививку в центрах вакцинации. Львовские центры вакцинации присоединились к системе Helsi. Об этом сообщает Helsi.
"Теперь все львовяне могут записаться на прививку в удобное время и не стоять в очередях", - говорится в сообщении.
Для записи на прививку от коронавируса необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me и выбрать центр вакцинации, дату и время.
"Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и ИНН", - говорится в сообщении.
Отметим, что на сегодняшний день во Львове работают четыре центра вакцинации, а именно:
- стадион "Арена Львов", ул. Стрыйская, 199;
- Центр Довженко, ул. Красной Калины, 81;
- ТЦ "Форум", ул. Под Дубом, 7Б;
- IQmed Clinic, ул. Липовая Аллея, 15.
Вакцинация проводится препаратом Coronavac.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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