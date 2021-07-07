Жители Львова теперь могут записаться на прививку в центрах вакцинации. Львовские центры вакцинации присоединились к системе Helsi. Об этом сообщает Helsi.

"Теперь все львовяне могут записаться на прививку в удобное время и не стоять в очередях", - говорится в сообщении.

Для записи на прививку от коронавируса необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me и выбрать центр вакцинации, дату и время.

"Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и ИНН", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день во Львове работают четыре центра вакцинации, а именно:

стадион "Арена Львов", ул. Стрыйская, 199;

Центр Довженко, ул. Красной Калины, 81;

ТЦ "Форум", ул. Под Дубом, 7Б;

IQmed Clinic, ул. Липовая Аллея, 15.

Вакцинация проводится препаратом Coronavac.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.