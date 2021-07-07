Алексей Данилов, Секретарь СНБО высказался против предложения одного из министров остановить предприятия Дмитрия Фирташа через механизм санкций. Остановка предприятий привела бы к увольнению 50 тисяч людей.

Об этом он заявил в эфире программы "Первые лица" на 24 канале.

"Нам была не совсем понятна позиция людей, которые занимали министерские посты и которые считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь! А с людьми что вы будете делать? Мы их должны выбросить на улицу, что ли?", – отметил Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что СНБО ввело персональные санкции в отношении гражданина Фирташа, что повлекло ограничения на использование им активов на территории Украины.

"Подчеркиваю, когда человек занимал министерский пост и говорит, что вот, смотрите, предприятия Фирташа не закрыли... Мы же не враги украинского государства. Люди должны работать", – подчеркнул Данилов.

По данным пресс-службы Group DF на предприятиях Group DF International Дмитрия Фирташа работает более 50 тысяч человек.

Напомним, 18 июня 2021 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил о решении СНБО ввести персональные санкции против Дмитрия Фирташа. 24 июня решение о введении персональных санкций было опубликовано на сайте Президента Украины, однако под санкции попало только одно юридическое лицо, принадлежащее предпринимателю – ООО "Валки-ильменит". У этого предприятия была отозвана лицензия на разработку Стремигородского месторождения в Житомирской области.

25 июня 2021 года было Group DF International обнародовала публичное обращение к своим контрагентам, партнерам и сотрудникам Группы, где было сказано, что бизнесы Группы "работают в обычном режиме, выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями".