В Сиднее продлили карантин из-за "Дельта" штамма [ Редактировать ]
Глава австралийского штата Новый Южный Уэльс принял решение продлить карантин в Сиднее еще на неделю. Число новых случаев заражения коронавирусом продолжают расти, в частности, из-за "Дельта" штамма.
Сидней закрыли на карантин 26 июня, так как вспышка "Дельта" штамма убедила чиновников ужесточить ограничения в стране, которая медленно проводит вакцинацию. Строгий запрет на пребывание дома должен был закончиться в пятницу, но теперь он действует до 16 июля.
"Этот штамм "Дельта" меняет ситуацию, он чрезвычайно трансмиссивен и более заразен, чем любая другая форма вируса, которую мы видели", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклиан.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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