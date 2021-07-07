А в Україні - дефіцит робочих місць. Держава б'є рекорди з безробіття. У пошуках роботи нині майже два мільйони українців. І всі вони, потенційно, можуть поповнити лави заробітчан.

Чи можна стримати процес трудової міграції - дізнавалися мої колеги.

В Україні рекордно високий рівень безробіття. Лише за перший квартал поточного року - десять із половиною відсотків! Такі дані оприлюднив Держстат. Порівняно з минулорічними показниками безробітних побільшало на шістнадцять із половиною процентів: чимало людей було звільнено під час локдаунів.

Наталія Власенко, радник голови Державної служби статистики України:

У складі безробітних майже третину складали звільнені за власним бажанням за угодою сторін. Більш як чверть, то були звільнені у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією виробництва, скороченням кількості або штату працівників.

Натомість до ковідних реалій швидко адаптувалися країни Західної Європи - кажуть експерти, тепер їхні економіки знову потребують трудових мігрантів. У тому числі й з України. Найбільша потреба в людях, які готові до звичайної фізичної праці: на складах, конвеєрах, виробництві.

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:

І це, знову ж таки, пов'язано з тим, що подібна робота у Польщі, в Чехії, в Угорщині, в країнах Балтії не користується попитом серед місцевого населення, яке має змогу поїхати працювати на подібних же роботах в інших країнах, де можуть заробляти ще більше грошей.

А отже, є великий ризик, що за кілька років у самій Україні не залишиться робочої сили, щоб відновлювати власну економіку і це вже нагадує замкнене коло. В опозиції кажуть: якісно змінити ситуацію влада може, але не робить цього.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Чтоб удержать украинцев в Украине, нужно развивать инфраструктурные проекты, нужно стимулировать малый и средний бизнес, нужно прекратить танцевать под дудку Международного валютного фонда, нужно было воспользоваться ситуацией с коронавирусом, чтобы прекратить, заморозить выплаты по кредитам! А у нас половина государственного бюджета это выплаты по кредитам! Если б мы эти деньги направили на стимуляцию малого и среднего бизнеса, то это бы, конечно же, повлияло очень, очень положительно на создание новых рабочих мест, на поступление налогов и так механизм бы закрутился, понимаете? Но они ж в этом не заинтересованы.

Опозиціонери вважають: для початку Україна має повернути собі право ухвалювати самостійно стратегічні рішення щодо власного розвитку.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Нам сегодня послы "Джэй-Сэвэн" ставят условия: если вы хотите получить новый кредит, пожалуйста, введите международных наблюдателей, введите тех людей, которые будут избирать ваших судей! Ну, неужели мы не можем разобраться, какие люди будут в квалификационной комиссии оценивать наших судей? Если мы не можем разобраться с нашей третьей веткой власти, то что говорить о первой и о второй, которые должны строить экономику? Мы не имеем ни собственного взгляда на вещи, ни собственной политики и их политика не направлена на развитие страны потому, что сильная Украина им не нужна! Потому что им нужен сырьевой придаток.

Поки що ж, вважають політики, рівень безробіття в країні буде зростати. А такі події, як відкриття ринку землі, лише погіршуватимуть ситуацію.