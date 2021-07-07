Підвищити соціальні стандарти вимагають у Федерації профспілок. Там зазначають, що мінімальна зарплата в Україні - найнижча в Європі. Тоді як українцям за приклад наводять саме європейські цінності і прагнення. Тож вимагають від Уряду не дисонувати і підвищити пенсії та зарплати.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: