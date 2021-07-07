Сергій Каплін закликав підвищити українські пенсії та зарплати [ Редактировать ]
Підвищити соціальні стандарти вимагають у Федерації профспілок. Там зазначають, що мінімальна зарплата в Україні - найнижча в Європі. Тоді як українцям за приклад наводять саме європейські цінності і прагнення. Тож вимагають від Уряду не дисонувати і підвищити пенсії та зарплати.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Я закликаю від імені профспілок, уряд і парламент негайно переглянути мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, умови праці людей, безпеку роботи людей, переглянути частку зарплати у собівартості продукції. і головне - не формувати так звану боротьбу, гібридну боротьбу проти олігархії, а подумати про те, щоб підтримати просту звичайну людину - пенсією, зарплатою, і гарантією першого робочого місця, і робочого місця у майбутньому.
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