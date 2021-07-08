Могилы осыпались: на кладбище нашли покойников без гробов [ Редактировать ]
В России, в поселке Ягодное, на кладбище нашли останки захороненных людей без гробов. Об этом сообщила местная прокуратура.
Информацию о трупах прокуроры нашли в интернете. По факту провели проверку и выявили признаки мошенничества при организации похоронного дела. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Подтвердились факты о недобросовестном предпринимателе. В будущем тела перезахоронят, а пока планируется эксгумация. В поселке с недавнего времени работает новый предприниматель, занимающийся захоронениями.
Ранее жители поселка говорили, что прошлогодние могилы осыпались. Возможно, их раскопал медведь, и на поверхности оказались останки. По словам собеседников издания, это могли быть общие могилы, где захоранивали людей, которых не забрали близкие.
Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в селе Плахтеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Там в заброшенном колодце обнаружили тела четырех человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В России, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, водитель легкового автомобиля Mitsubishi Galant пытался объехать лося и столкнулся с фурой
По Флориде, по берегу в округе Тейлор на побережье Мексиканского залива, ударил тропический шторм "Эльза"
В среду утром, 7 июля, в России, в Сибири, произошло чрезвычайное происшествие
В России, на Камчатке, спасатели начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26
В Ивано-Франковской обалсти, в городе Яремче, произошло ДТП