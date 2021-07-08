В России, в поселке Ягодное, на кладбище нашли останки захороненных людей без гробов. Об этом сообщила местная прокуратура.

Информацию о трупах прокуроры нашли в интернете. По факту провели проверку и выявили признаки мошенничества при организации похоронного дела. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Подтвердились факты о недобросовестном предпринимателе. В будущем тела перезахоронят, а пока планируется эксгумация. В поселке с недавнего времени работает новый предприниматель, занимающийся захоронениями.

Ранее жители поселка говорили, что прошлогодние могилы осыпались. Возможно, их раскопал медведь, и на поверхности оказались останки. По словам собеседников издания, это могли быть общие могилы, где захоранивали людей, которых не забрали близкие.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в селе Плахтеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Там в заброшенном колодце обнаружили тела четырех человек.

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