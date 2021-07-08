Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать ЧВК в Украине из ветеранов боевых действий на Донбассе. Об этом пишет Time.

Факт встреч с Принсом в 2020 году подтвердили бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также глава Blackwater изучал возможность открытия фабрики по производству боеприпасов в Украине и создания консорциума из ведущих авиационных и аэрокосмических предприятий для конкуренции с концернами Boeing и Airbus.

Читайте также Blackwater разработала беспилотный дирижабль

По информации Time, налаживая контакты в Киеве, Принс опирался на близость к администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Фиаско республиканца на выборах привело к тому, что планы основателя Blackwater не были реализованы.

Украинские власти опасались того, что Принс сотрудничал с бывшими народными депутатами Андреем Артеменко и Андреем Деркачом, которые являются фигурантами американского расследования о вмешательстве России в выборы в США.

Напомним, что частная военная компания Blackwater оказалась в центре громкого скандала после расстрела мирных иракцев в сентябре 2007 года. Охранники Blackwater, которые работали в Ираке по контракту с Госдепартаментом США, устроили стрельбу на одной из площадей Багдада, чтобы освободить ее для проезда американского кортежа. Тогда погибли 14 жителей Багдада, 17 получили ранения.

В апреле 2015 года Федеральный суд США приговорил одного из "солдатов удачи" Blackwater, виновных в стрельбе, к пожизненному заключению, а трое его коллег получили тюремные сроки до 30 лет.

Бойцы Blackwater утверждали, что открыли огонь после того, как по ним начали стрелять из автоматов Калашникова.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что после расследования в ФБР заявили, что у них нет оснований считать, что Украина вмешивалась в выборы США.