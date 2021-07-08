Убийца ранее был осужден за убийства и кражи Источник: Национальная полиция Украины

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который жестоко расправился с 63-летней женщиной. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Труп женщины 13 июня обнаружили в ее квартире в городе Лозовая. Ее убили, семь раз ударив топором по голове.

В преступлении заподозрили 36-летнего жителя Кропивницкого, который ранее был осужден за убийства и кражи. Ему заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УКУ) и объявили в государственный розыск.

На днях подозреваемого задержали в городе Купянск. Мужчина во всем признался. Он рассказал, что случайно познакомился со старушкой в Лозовой и несколько дней жил у нее дома. Потом между ними произошел конфликт, и гость несколько раз хозяйку квартиры топором по голове.

"Раскольникова" отправили в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в марте в Ривненской области 17-летний парень убил топором почтальона.