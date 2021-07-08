Во время конфликта в одном из харьковских кафе, расположенном на площади Конституции, один из посетителей ударил другого ножом во время спора о принадлежности Крыма. Об этом сообщают в соцсетях свидетели конфликта.

В сети распространили видео, которое снимал пострадавший и его знакомые. На первом видео видно, что у мужчины в красной футболке спрашивают "Чей Крым?" и тот отвечает: "Наш, российский".

На втором видео 37-летний пострадавший уже показывает полицейским перемотанную окровавленную руку. По его словам, россиянин, который назвал временно оккупированный полуостров российским, в качестве аргумента использовал холодное оружие.

В руке был (нож - ред.). Достал, пырнул и все.

Полицейские опросили свидетелей и выяснили личность второго участника драки. Им оказался 34-летний житель Харькова, сообщает пресс-служба областной полиции.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное легкое телесное повреждение" (ч.1 ст. 125 УКУ). Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.