ВИвано-Франковской области произошел случай массового отравления. В результате инцидента в медучрежедния доставили 13 человек, 12 из которых - дети.

Все произошло в одном из частных домов на на Яремчащине. На месте происшествия в настоящее время работают правоохранители.

В ходе проведения мониторинга сети Интернет, полицейские обнаружили публикацию о массовом отравлении граждан в частном доме на Яремчанщине. К данному заведению немедленно выехали сотрудники полиции.

Отмечается, что медики поставили пострадавшим диагноз "пищевая интоксикация". Госпитализировали одного взрослого и 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. Известно, что полиция начала по факту Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений уголовное производство.

Читайте также, в Винницкой области во время выпускного вечера в ресторане села Майдан отравились 17 человек. Всего на территории заведения, помимо празднования выпускного, собрались две компании, которые отмечали годовщины после окончания школы.

Кроме того, в Ивано-Франковской области во время празднования выпускного отравились 11 человек. Инцидент произошел в гостинично-ресторанном комплексе. Пострадавшие обратились за медицинской помощью и госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы в течение следующих трех дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.