Голосеевскому стрелку объявили подозрение в покушении на полицейского [ Редактировать ]
Мужчине, который 7 июля устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, объявили подозрение в покушении на полицейского. В общей сложности он ранил трех человек.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что его действия квалифицировали как покушение на убийство работника правоохранительного органа при исполнении и покушение на убийство еще двух человек. На данный момент в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 7 июля днем жилец квартиры на Голосеевском проспекте через закрытую дверь выстрелил из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских, которые стояли рядом.
Патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, третий - осколочные повреждения правого плечевого сустава.
Мужчина отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и попытался поджечь квартиру. Для его задержания привлекли спецназ.
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