В международном аэропорту "Борисполь" была задержана самая большая партия янтаря в 2021 году. Камни должны были быть доставлены на территорию Китая. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

Драгоценные камни пытались переслать посылками под видом личных вещей. Таможенники заинтересовались грузом в связи с тем, что 13 грузовых мест имели вес 280 килограмм и стоили 500 евро. В коробках находилось 260 килограмм янтаря различной формы и цвета.

Это самая большая партия янтаря, задержанная Киевской таможней, которую пытались незаконно вывезти из Украины в этом году.

Отмечается, что против контрабандиста было составлено протокол по факту нарушения таможенных правил. Также драгоценный груз был изъят до соответствующего решения суда.

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Кроме того, в международном аэропорту Борисполь, сотрудники подразделения борьбы с контрабандой Киевской таможни в зоне таможенного контроля аэропорта задержали груз необработанного янтаря, весом в 285 кг. Физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест.

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