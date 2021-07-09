У Флориді зросла кількість жертв обвалу будинку [ Редактировать ]
До 64 зросла кількість жертв унаслідок обвалу будинку . В американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла 10 людей. Нагадаю, два тижні тому в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12 поверхової будівлі.
Під уламками досі перебувають 76 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. Учора влада заявила, що пошуки вцілілих припиняють. Завали розбиратимуть, допоки не знайдуть тіла всіх мешканців.
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