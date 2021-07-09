В связи с распространением нового штамма коронавируса "Дельта" Украине грозит новая волна эпидемии. Однако сегодня власть ничего не делает, чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что представители власти много пиарятся на борьбе с эпидемией, однако ничего не делают для реального улучшения ситуации в здравоохранении.

"Когда заболеваемость растет, чиновники рассказывают, как они борются с коронавирусом. Однако действенную помощь и поддержку медицина так и не получает. Существенного повышения зарплат медикам не произошло, «реформа Супрун» продолжается, больницам по-прежнему не хватает финансирования и оборудования, происходит сокращение персонала. Но власть делает вид, что все в порядке", – сказал Юрий Бойко.

Политик акцентировал, что в таких условиях нормальная подготовка к новой волне эпидемии невозможна.

"Эксперты предупреждают о рисках распространения штамма коронавируса "Дельта", но мы не видим никаких действий власти по предотвращению негативных сценариев. В условиях дефицита финансирования медучреждения не смогут подготовиться к новой волне эпидемии. Темпы вакцинации населения также остаются недостаточными", – отметил парламентарий.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что подобная беспечность недопустима и отношение власти к здравоохранению должно быть кардинально изменено.

"ОП-ЗЖ требует положить конец вредительской медреформе, которая лишает людей доступа к здравоохранению, обеспечить финансирование медицины на уровне минимум 5% ВВП, гарантировать достойную оплату труда медиков, прекратить сокращение сети медучреждений и обеспечить их всем необходимым. Также нужно повысить темпы вакцинации, причем очень важно, чтобы у людей была возможность выбора вакцины. Только так можно дать отпор надвигающейся вспышке эпидемии. В противном случае бездействие чиновников может очень дорого обойтись людям", – резюмировал Юрий Бойко.