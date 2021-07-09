Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Судилище, устроенное властью над Виктором Медведчуком, скатилось до уровня позорного политического спектакля. Единственная цель этого "процесса" - вырвать из политической жизни одного из ведущих представителей оппозиции, запугать партию, сковать силы оппозиции бесконечными судебными разбирательствами. Очередное слушание по этому, полностью сфабрикованному "делу", показало, что у власти нет, и не может быть аргументов и доказательств виновности Виктора Медведчука. Только прямое политическое давление на суд позволяет ей продолжать процесс, продлевать меру пресечения и необоснованно ограничивать его свободу.

Действия преследователей Виктора Медведчука топорные и противозаконны. Они постоянно нарушают нормы украинского законодательства, процедуры делопроизводства и права гражданина. В ходе судебного заседания все аргументированные требования, предложения и ходатайства защиты были под надуманными предлогами отклонены. И это еще раз свидетельствует о политическом характере всего процесса, заангажированности и предвзятости суда, который сверяет свою позицию не с законом, а с указанием Зеленского.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" решительно осуждает беззаконие, которое власть творит в отношении Виктора Медведчука. Мы возмущены полным пренебрежением к правам гражданина и нарушениями, допущенными в отношении Виктора Медведчука.

Требуем от украинской власти прекратить противозаконное давление на суд. Отказаться от всех сфальсифицированных обвинений в отношении главы политического совета нашей партии и остановить политические преследования других представителей оппозиции. Украина – демократическое государство, а не авторитарная диктатура. А власть, которая становится на путь произвола, противопоставляет себя демократии, Конституции и украинскому народу.