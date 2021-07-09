В американском городе Нью-Йорк метрополитен в результате шторма "Эльза" оказался затопленным. Пассажиры, которые оставались в подземке были вынуждены выбираться из западни вплавь.

Некоторые станции превратились буквально в озера, при этом уровень воды на части станций метро достигал пассажирам до пояса.

Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы.

Отмечается, что шторм "Эльза" пронесся по штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина. Известно, что в настоящее время официально была подтверждена гибель 36 человек, 109 все еще числятся пропавшими без вести.

Читайте также, по Флориде, по берегу в округе Тейлор на побережье Мексиканского залива, ударил тропический шторм "Эльза". Как минимум один человек погиб. Сильный ветер и дождь накрыли штат. База ВМС в Джорджии сообщила о нескольких травмах и повреждении кемпинга после предполагаемого торнадо.

Кроме того, в Португалии шторм "Эльза" повалил деревья, повредил дома и автомобили. Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги, в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества..

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