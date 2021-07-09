Разошлись швы: в Киеве мужчина истек кровью посреди улицы [ Редактировать ]
В четверг, 8 июля, в Киеве на проспекте Победы, 10 умер мужчина. По предварительной информации, он скончался от потери крови.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"По словам медработников, которые прибыли на вызов, у мужчины разошлись послеоперационные швы. К сожалению, он умер на месте от потери крови", - говорится в сообщении.
Теперь в обстоятельствах происшествия предстоит разобраться полицейским. По словам очевидцев, мужчина прошел довольно большое расстояние в поисках помощи, о чем свидетельствуют следы крови на асфальте.
Ранее сообщалось, что под Одессой девушка трагически погибла при "спасении" телефона. Несовершеннолетнюю обнаружили только через несколько часов.
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