В пятницу, 9 июля, в Киеве произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Без света остался микрорайон "Жуляны".

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

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Отмечается, что обесточены 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.

"По состоянию на 13:00 вернули свет в 24 многоэтажки и 100 частных домов. В течение часа резервно подключим все остальные обесточенные дома", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Одессой населенные пункты остались без света.

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