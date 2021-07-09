Часть Киева осталась без света: что случилось [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, в Киеве произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Без света остался микрорайон "Жуляны".
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".
Отмечается, что обесточены 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.
"По состоянию на 13:00 вернули свет в 24 многоэтажки и 100 частных домов. В течение часа резервно подключим все остальные обесточенные дома", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Одессой населенные пункты остались без света.
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