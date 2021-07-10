Почаївська Лавра скликає Всеукраїнський з'їзд чернецтва [ Редактировать ]
Почаївська Лавра скликає Всеукраїнський з'їзд чернецтва. Наступного четверга до Києва приїдуть представники понад трьох сотень монастирів і скитів. Мета заходу - підготувати звернення до Уряду та Президента. Оскільки мін'юст, за словами Митрополита Павела, відмовляє в реєстрації статутів церков і монастирів.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:
Мы обращаемся к Министру юстиций, потому что игнорируют законы, не регистрируют новых монастырей, которые учреждаются, не регистрируют новых намесников и игуменей, и нету перерегистрации монастырь парализован он не может вести финансовые какие-то дела, потому что счета блокируются.
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