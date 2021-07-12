Война на Донбассе: как прошли сутки [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 11 июля, в районе проведения Операции Объединенных сил противник восемь раз нарушил режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Так, в районе Песков дважды обстреляли украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новоселовки вели огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Широкиного - обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В направлении Авдеевки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме того, в районе проведения ООС было зафиксировано два пролета БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
По состоянию на 7:00 12 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что первый президент Украины (1991-1994) и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не будет участвовать в переговорах до конца лета. Причина - проблемы с сердцем и перенесенная недавно операция.
Ранее сообщалось, что 9 июля в зоне проведения ООС на Донбассе один боец ВСУ погиб, еще трое попали в госпиталь с ранениями.
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