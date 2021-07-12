В Запорожье на вокзале зарезали человека [ Редактировать ]
В воскресенье, 11 июня, утром на вокзале "Запорожье-1" зарезали человека. Мужчине вонзили нож в сердце, сообщает crimezone.in.ua.
Отмечается, что нападавших, возможно, было двое. Мужчина был убит ударом ножа в сердце, его тело нашли у здания вокзала.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые выясняют детали убийства. Личности нападавших устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Винницей мать на поминках зарезала сына на глазах у соседей. Все присутствующие на поминках сначала утверждали, что мужчина сам ударил себя ножом в грудь, но затем запутались в показаниях и признались, как все было на самом деле.
Также мы писали о том, что 26-летний парень убил водителя маршрутки. На конечной остановке между 26-летним местным жителем и водителем завязалась перепалка. В итоге парень ударил маршрутчика в лицо за то, что тот накануне не подобрал его мать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Киеве на проспекте Победы умер мужчина. По предварительной информации, он скончался от потери крови
По меньшей мере один человек получил тяжелые травмы и десять других - травмы средней или легкой тяжести
Атракціон не мав права на роботу, а електроенергію підприємці просто крали - хто за це відповість?
Їх наразі допитують. Нагадаю, Жовенеля Моїза невідомі застрелили в його резиденції в ніч проти середи. Дружину Президента поранено
Дипломаты отметили, что показатели жизнедеятельности у первой леди стабильны