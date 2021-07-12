В воскресенье, 11 июня, утром на вокзале "Запорожье-1" зарезали человека. Мужчине вонзили нож в сердце, сообщает crimezone.in.ua.

Отмечается, что нападавших, возможно, было двое. Мужчина был убит ударом ножа в сердце, его тело нашли у здания вокзала.

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На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые выясняют детали убийства. Личности нападавших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Винницей мать на поминках зарезала сына на глазах у соседей. Все присутствующие на поминках сначала утверждали, что мужчина сам ударил себя ножом в грудь, но затем запутались в показаниях и признались, как все было на самом деле.

Также мы писали о том, что 26-летний парень убил водителя маршрутки. На конечной остановке между 26-летним местным жителем и водителем завязалась перепалка. В итоге парень ударил маршрутчика в лицо за то, что тот накануне не подобрал его мать.

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