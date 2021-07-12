Ситуація на передовій: на Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
На фронті за минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків ворог двічі атакував позиції українських захисників з протитанкових гранатометів. А біля Новоселівки - вів вогонь з мінометів 82-22 калібру.
Крім того, два ворожих безпілотники перетнули лінію розмежування, їх знешкодили. Втрат серед українських військових немає.
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