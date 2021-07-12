Для посилення захисту литовського кордону від біженців в країну прибула естонська поліція. Підрозділ з десяти правоохоронців допомагає патрулювати район, де найчастіше фіксували порушення. Перші рейди вони провели за допомогою безпілотників.

З огляду на ситуацію в Литві, Естонія також посилила охорону власного кордону. Окрім збільшення кількості силовиків, планують встановити додаткове обладнання для моніторингу.