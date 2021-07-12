Одинадцать человек погибли во время селфи под дождем [ Редактировать ]
В Индии от удара молнии погибли не менее 11 человек, а также многие получили травмы. Жертвы делали селфи под дождем на сторожевой башне в популярном туристическом объекте Форт Амер.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что около 27 человек находились на башне и стене форта, когда произошел инцидент, и некоторые из них, прыгнули с башни. Среди погибших большинство людей - молодежь.
По информации местных СМИ, в воскресенье произошло еще девять смертей от ударов молнии.
Власти штата назначили семьям погибших компенсацию в 500 тыс. рупий (6 700 долларов).
Ранее сообщалось, что под Львовом ребенок погиб от удара молнии. Также мы писали о том, что под Киевом молния ударила в автомобиль с людьми.
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