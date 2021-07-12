В Индии от удара молнии погибли не менее 11 человек, а также многие получили травмы. Жертвы делали селфи под дождем на сторожевой башне в популярном туристическом объекте Форт Амер.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что около 27 человек находились на башне и стене форта, когда произошел инцидент, и некоторые из них, прыгнули с башни. Среди погибших большинство людей - молодежь.

По информации местных СМИ, в воскресенье произошло еще девять смертей от ударов молнии.

Власти штата назначили семьям погибших компенсацию в 500 тыс. рупий (6 700 долларов).

Ранее сообщалось, что под Львовом ребенок погиб от удара молнии. Также мы писали о том, что под Киевом молния ударила в автомобиль с людьми.

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