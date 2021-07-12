Вопросы, которые вносятся в повестку дня Верховной Рады, не только не соответствуют требованиям и ожиданиям общества, но зачастую ухудшают положение людей. Вместо того чтобы снизить тарифы, власть усиливает налоговую нагрузку и обеспокоена легализацией каннабиса.

Об этом 12 июля на Согласительном совете заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Людей волнует очередной виток цен и тарифов, незащищенность перед новой волной эпидемии, однако парламент проталкивает "реформы", которые увеличивают налоговую нагрузку на граждан и бизнес. Устанавливается внешний контроль над украинскими судами и правоохранительной системой. Новые законы усиливают раскол в обществе и межнациональные противоречия. При этом инициативы оппозиции, направленные на улучшение жизни граждан, провластное большинство систематически блокирует или умышленно проваливает", – сказал политик.

Он напомнил, что более месяца назад на рассмотрение парламента было внесено Постановление по снижению жилищно-коммунальных тарифов.

"Голосование за это постановление провалено. Правящее большинство не хочет направлять газ отечественной добычи и дешевую электроэнергию от "Энергоатома" на нужды населения по справедливым тарифам", – отметил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Депутаты из провластных фракций не хотят увеличивать финансирование медицины до 5% ВВП, остановить так называемую реформу Супрун и защитить граждан перед новой волной коронавируса, которая уже накрыла наших соседей, добавил политик.

"В условиях пандемии и экономического кризиса, вместо поддержки граждан и бизнеса, власть усиливает налоговое давление на предпринимателей и украинские семьи. Тогда как фракция ОПЗЖ предложила законопроект №3811, который позволяет отменить НДС на продукты питания, безалкогольные напитки и лекарства, жилищно-коммунальные услуги, что стало бы реальной помощью миллионам украинских домохозяйств", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной фракции призвал власть повернуться лицом к людям.

"Мы призываем монобольшинство на этой парламентской неделе рассмотреть вопросы снижения тарифов, налогов и наращивания финансирования медицины. Иначе осенью нас ожидает глубокий социальный и политический кризис, единственным выходом из которого станут только перевыборы", – резюмировал Юрий Бойко.