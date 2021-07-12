Президент України з візитом у Берліні, де вже за кілька годин зустрінеться з канцлером Німеччини. Про що говоритимуть? І з ким вже побачився Володимир Зеленський? Тетяна Логунова розкаже.

З візитом у Берліні Володимир Зеленський відучора. Та поки що всі його зустрічі в закритому форматі без прес-конференцій чи хоча б коротких заяв для преси. Журналістам дозволяють знімати буквально кілька хвилин - і все. Далі переговори віч-на-віч.

У неділю ввечері, одразу після прильоту, український президент зустрівся з лідером Християнсько-демократичного Союзу Арміном Лашетом. Саме в нього наразі найвищі шанси вже восени змінити Ангелу Меркель на посаді канцлера. Сьогодні вранці Зеленського приймали в палаці Бельв'ю - резиденції президента Німеччини. Утім, найголовніший і найочікуваніший пункт візиту ще попереду.

Через півтори години на українського президента чекають у відомстві федерального канцлера. Він зустрінеться з Ангелою Меркель, на запрошення якої, власне, і прилетів до Берліна. Головні теми переговорів - в Офісі Президента сформулювали так: нормандський формат, перспективи виконання Мінських домовленостей та "Північний Потік-2".

Сергій Никифоров, речник Президента України:

Президент Володимир Зеленський намагатиметься зупинити будівництво "Північного потоку 2", якщо ж не вдасться це зробити, то компенсації, знову ж таки, не говоримо про компенсації, говоримо про певні гарантії - безпекові гарантії - найімовірніше, якщо йтиметься про них, то ці гарантії стосуватимуться повернення тим чи іншим чином окупованих тимчасово територій. Я думаю, що от на таке ми можемо піти.

Чи вдасться Президентові України вмовити німців загальмувати будівництво вже майже готового "другого потоку" чи хоча б виторгувати для України гарантії енергетичної безпеки - стане відомо ближче до восьмої вечора. Тоді ж чекаємо і заяв про майбутнє "нормандського формату". Після переговорів тет-а-тет Меркель і Зеленський вийдуть до журналістів на міні-прес-конференцію. А потім продовжать спілкування. Вже у форматі робочої вечері.