Зірки Цирку "Дю Солей" знову в Україні. Артисти поєднали у своїй гастрольній програмі найрізноманітніші жанри та напрями. У магію театрально-циркового шоу поринула й Марічка Мельник.

Професійні акробати, еквілібристи, жонглери й повітряні гімнасти. Зірки цирку "Дю Солей" створили унікальне театрально-циркове шоу - глядач на ньому може стати учасником пригоди. Щоправда, не по-справжньому.

Ліа, співачка шоу "Wish":

У мене роль дуже романтична на це прекрасне дійство мене запросив граф Воронін і якби по сюжету у нас розгортається така романтична історія він хоче завоювати моє серце, але все ж таке не спочатку здаюсь, але в кінці я відповідаю взаємністю. На його якісь такі трюки і загравання.

Ілюзіоніст-маєстро Євген Воронін 20 років захоплює гостей своєю магією. Каже, циркове шоу - це новий досвід. З унікальною програмою вже встиг побувати у понад 20 країн світу.

Євген Воронін, ілюзіоніст:

Постепенно приучаем знаете к такой новой форме исскуства потому что это новая форма, она соединяет разные виды других жанров, как цирк, мюзикл, опера, может быть театр. Такая мюзикл пропорция.

Відомий жонглер Віктор Кі у "Дю Солей" понад 15 років. Став фіналістом ток-шоу "Америка має талант". Повернувшись в Україну, показує свої шоу. Виступає як автор та режисер-постановник.

Віктор Кі, режисер-постановник шоу "Wish":

Больше 15 артистов на сцене плюс Папа Дюкбент. Такую работу очень сложно организовать тем более в наше время. Во-первых, все артисты разъезжаются, работают нужно собрать правильную команду.

Dinner Show Wish River - це унікальне поєднання багатьох жанрів: циркового мистецтва, хореографії, акторської гри, комедії, магії, візуальних ефектів та музики.

Вистави у Києві можна побачити щоп'ятниці. Потім актори вирушать в тур Україною. Розпочнуть з Одеси, а далі в планах Дніпро, Львів і Харків.