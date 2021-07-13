В понедельник, 12 июля, вечером в Одессе в частном доме на улице Агрономической произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Отмечается, что 37-летний мужчина, который злоупотреблял спиртным, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и в разгар семейной ссоры привел на 37-летнюю женщину охотничье ружье. Та схватила оружие и во время борьбы сама нажала на курок - от ранения в грудь пострадавший погиб на месте.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения в убийстве по неосторожности и избрания ей меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Согласно законодательству, за данное правонарушение предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что отчим зверски убил 2-летнего ребенка. Изначально мужчина намеревался расправиться и с 7-летней сестричкой Миши, но девочка смогла убежать. Она рассказала родственникам подробности зверства.

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