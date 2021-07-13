В курортном городке Затока, который находится в Одесской области, было проверено качество морской воды. Согласно лабораторным данным, по санитарно-микробиологическим показателям она не соответствует нормативным требованиям.

В трех рекреационных зонах была выдана рекомендация о запрете купания. Известно, что на двух десятках пляжей Одессы были отобраны 139 образцов, их проверили на все возможные показатели.

На 22 пляжах Одессы и области, имеющих официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели.

Отмечается, что в поселке городского типа Затока пробы не соответствовали гигиеническим требованиям три пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям. Таким образом, купание было не рекомендовано на прибрежной зоне района Центральный, прибрежной зоне района Солнечный и прибрежной зоне район Лиманский.

Читайте также, в Крыму 83 пляжа закрыли для купания. Причиной стало ухудшение качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях, накануне специалисты начали брать пробы воды для обширных анализов.

Кроме того, главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса кишечной палочки, столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.

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