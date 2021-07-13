Адвокат Александр Дульский заявил, что активисты уже сформировали и обнародовали списки фамилий "недоброчестных членов Высшего совета правосудия" по решению никому еще неизвестных международных экспертов пока еще несуществующего Этического совета при ВСП.

Об этом передают "Українські новини" со ссылкой на Facebook Дульского.

"Чем ближе к голосованию по законопроектам по реформе ВСП, тем больше развязывается язык у активистов. Уже дошло до объявления фамилий "нечестных членов ВСП" по решению никому еще неизвестных международных экспертов пока еще несуществующего Этического совета при ВСП", - заявил Дульский.

По его словам, законопроект о реформе ВСП еще не принят, однако активисты уже составили список "недобропорядочных" членов ВСП.

"Если вы имели иллюзии, что сначала примут законопроект №5068, дальше будет прозрачная честная процедура отбора в Этический совет, и вот потом этот совет уже будет объективно, беспристрастно и полно оценивать членов ВСП, то просыпайтесь. Финал этой комедии уже известен. Пожалуйста, юрист Михаил Жернаков сообщает фамилии, которые точно будут признаны недобросовестными, - это 2 члена ВСП от адвокатуры, и дальше призывает к новым поправкам, чтобы "наказать" и "поувольнять" их с гарантией (то есть чтобы ни съезды, ни даже Верховный суд не особо влияли на так называемые решения Этического совета)", - заявляет Дульский.

Адвокат пишет, что согласно прогнозу Жернакова, такой сценарий произойдет благодаря решающим голосам международных экспертов.

"Фамилии экспертов еще неизвестны, законопроект еще не принят, а вот кадровые решения этих экспертов уже готовы, получается так, господин Жернаков. Интересный фокус. Зачем тогда называть реформой по европейским стандартам закон, который принимается для того, чтобы уволить 4 конкретных лиц и получить контроль над органом власти, который назначит судей на 2 000 имеющихся вакансий? Будьте еще более откровенными, говорите, что ваш план - захватить судебную власть в одной конкретной стране", - резюмирует юрист.