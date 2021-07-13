В Киеве снова запретили въезд грузовиков [ Редактировать ]
Въезд в Киев тяжеловесного транспорта ограничен в связи с жарой. Запрещено въезжать грузовикам весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Въезд грузовиков запретили из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.
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