Въезд в Киев тяжеловесного транспорта ограничен в связи с жарой. Запрещено въезжать грузовикам весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Въезд грузовиков запретили из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.

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