Зеленский ответит на статью Путина об Украине [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский даст ответ на статью российского президента Владимира Путина об украинцах и русских.
По его мнению, это больше похоже на библейскую историю Каина и Авеля.
"Что касается "братского народа", я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько было потеряно жизней украинцев. И вспоминают о нас в других случаях, что мы "братские народы". Мне кажется, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил Зеленский.
Он считает, что на нее необходимо ответить, поскольку на сайте Кремля ее опубликовали в том числе и на украинском языке.
"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ … Она же якобы написана и по-украински, значит нужно, чтобы мы что-то ответили, подумаем", - заявил Зеленский.
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