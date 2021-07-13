Президент Украины Владимир Зеленский даст ответ на статью российского президента Владимира Путина об украинцах и русских.

По его мнению, это больше похоже на библейскую историю Каина и Авеля.

"Что касается "братского народа", я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько было потеряно жизней украинцев. И вспоминают о нас в других случаях, что мы "братские народы". Мне кажется, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил Зеленский.

Он считает, что на нее необходимо ответить, поскольку на сайте Кремля ее опубликовали в том числе и на украинском языке.

"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ … Она же якобы написана и по-украински, значит нужно, чтобы мы что-то ответили, подумаем", - заявил Зеленский.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной.