В Харькове в понедельник, 12 июля, открыли самый большой урбан-парк в городе. Там есть много площадок, включая локацию для детей с ограниченными возможностями. При этом дети уже успели поломать качелю для людей с ограниченными возможностями, а взрослые стояли и все снимали на видео.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

На видео видно, как на качелю для детей с ограниченными возможностями залезло очень много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.

При этом на этой качеле отчетливо видны наклейки, которые указывают на то, что она предназначена для людей с ограниченными возможностями.

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