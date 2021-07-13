В Харькове дети уничтожили качелю для людей с инвалидностью (видео) [ Редактировать ]
В Харькове в понедельник, 12 июля, открыли самый большой урбан-парк в городе. Там есть много площадок, включая локацию для детей с ограниченными возможностями. При этом дети уже успели поломать качелю для людей с ограниченными возможностями, а взрослые стояли и все снимали на видео.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.
На видео видно, как на качелю для детей с ограниченными возможностями залезло очень много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.
При этом на этой качеле отчетливо видны наклейки, которые указывают на то, что она предназначена для людей с ограниченными возможностями.
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