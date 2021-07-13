В столице патрульные полицейские сумели спасти женщину, которая собиралась прыгнуть из окна 9 этажа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Женщина-самоубийца вела себя агрессивно и ругалась. Правоохранители получили вызов на улицу Александра Архипенко, при этом дверь в квартиру были открыты.

Полицейские получили вызов на улицу Александра Архипенко, где прохожая увидела в окне 9-го этажа женщину, которая громко кричала. Инспекторы мгновенно прибыли на место и определили квартиру, в которой находилась указанная женщина. Двери в дом женщины были открыты.

Отмечается, что патрульным удалось схватить женщину за руку и затащить обратно в квартиру. На место инцидента были вызваны медработники, которые ее госпитализировали.

Читайте также, в столице на Южном мосту сотрудники полиции спасли от рокового решения двух мужчин, которые намеревались совершить самоубийство. Правоохранители получили заявление о том, что один из мужчин стоит на перилах переправы и угрожает покончить жизнь самоубийством, прыгнув в Днепр.

Кроме того, в столице с Пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, прыгнул мужчина. Перед прыжком он что-то долго кричал, после чего начал разбрасывать свои вещи и совершил роковой шаг в бездну, в настоящее время о состоянии пострадавшего информации нет.

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