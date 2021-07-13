Украинская власть не сделала ни одного шага для реализации договоренностей по выполнению Минских соглашений, достигнутых в Париже в декабре 2019 года в Нормандском формате. Ангела Меркель четко дала понять Владимиру Зеленскому, что подписанные в Париже договоренности пора выполнять.

Так Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал результаты встречи в Берлине президента Украины и канцлера Германии.

"Выполнение Минских соглашений, подписанных пять лет назад, остается единственным надежным дипломатическим путем урегулирования конфликта на Донбассе. Закрепление этих Соглашений Резолюцией Совета Безопасности ООН (№ S/RES/2202 (2015) от 17 февраля 2015 года делает их обязательными для выполнения всеми сторонами", – отметил Юрий Бойко.

Он напомнил, что для Украины это означает: принять законы об амнистии, об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, о выборах на временно неподконтрольных территориях, а также внесение изменений в Конституцию.

"12 июля для Зеленского наступил момент истины, ведь в Европе подписанные договоренности привыкли выполнять. А не сначала подписать, а потом говорить о том, что мы погорячились и для нас это неприемлемо. Поэтому Верховная Рада должна начать немедленную работу над имплементацией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство", - подчеркнул политик.

Фракция ОП-ЗЖ еще в начале работы нынешнего парламента внесла в Верховную Раду пакет законодательных инициатив для достижения мира в Украине, возвращения территорий и людей.

"Наша позиция остаётся неизменной: мы должны сделать всё возможное для реинтеграции временно неподконтрольных территорий. А значит, Украина должна выполнить Минские соглашения, внести изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, принять изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. Всё это важно для скорейшего восстановления мира в стране", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.