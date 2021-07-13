Правоохранители из столицы Великобритании Лондона конфисковали криптовалюту на общую сумму в 180 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает телеканал BBC.

Предыдущая большая конфискация состоялось 24 июня, тогда правоохранители изъяли 114 миллионов стерлингов в виде криптовалюты. Арестованные активы связаны с международным отмыванием денежных средств. В настоящее время следствие по делу продолжается.

Отмечается, что транзакции, которые совершаются с помощью криптовалюты, могут обеспечить как отправителю, так и получателю полную анонимность. Известно, что сотни тысяч людей в Великобритании владеют этими цифровыми валютами.

Читайте также, на этой неделе произошла крупнейшая афера в истории крипторынка – вкладчиков южноафриканской платформы AfriCrypt обокрали на сумму более 3,6 миллиардов долларов. Вкладчики обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys, которая привлекла правоохранительные органы к расследованию.

Кроме того, в китайской провинции Аньхой мошенники с помощью пирамиды, связанной с цифровой вымышленной валютой, обокрали вкладчиков на 200 миллионов юаней, что равняется примерно 31 миллиону долларов. Правоохранители задержали 8 фигурантов нашумевшего дела.

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