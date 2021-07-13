Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс откровенно и эмоционально рассказал о своем разводе с женой Мелиндой, о котором они объявили в мае этого года. Об этом сообщает издание Page Six.

Миллиардер решил выговориться на ежегодной закрытой конференции Allen & Co. в Сан-Валли (штат Айдахо), которую называют "летним лагерем для миллиардеров".

Предприниматель на сцене беседовал не под запись с телеведущей CNBC Бекки Куик, которая спросила его о разводе и о том, какие от него будут последствия для благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Гейтс признал, что это было его ошибкой.

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"Он признался, что напортачил. Он практически дал понять, что развод - это его вина. Он был несколько эмоциональным по этому поводу. И, похоже, был на грани того, чтобы заплакать", - рассказал журналисту человек, присутствовавший в зале. Другой очевидец описал речь Гейтса, как "очень трогательную".

При этом Гейтс не использовал слово "роман", рассказывая о крахе своего брака. Хотя ранее признавал, что не был верен супруге.

Супруги прожили вместе 27 лет, у них трое детей. Билл Гейтс и его супруга Мелинда уже договорились о разделе их состояния в размере $130,5 млрд.

"Подробности" писали, что у Билла Гейтса был служебный роман. В Microsoft по этому поводу проводили расследование.