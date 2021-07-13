В городе погибли три человека за четыре дня Источник: ГСЧС Украины

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил купаться в реке Быстрица Солотвинская в черте города под угрозой штрафа в 50 тысяч гривен. Такое решение приняли на оперативном совещании из-за трех смертей на реке за четыре дня, сообщил градоначальник в своем Facebook.

Поручил ограничить купание в Быстрице в месте, где они (трагедии - ред.) произошли. Также сегодня на месте проведут совещание с представителями полиции, инспекции и Нацгвардии. Патрули будут дежурить с утра до вечера! Также разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн".

Запрет вступил в силу 13 июля. 9 июля в Быстрице Солотвинской под мостом погиб 26-летний гражданин Республики Гана, который окончил медуниверситет в Ивано-Франковске. 11 июля на реке погиб 14-летний парень, а 12 июля - 12-летняя девочка.

ГСЧС Украины сообщает, что 11 июля в Украине установили жуткий рекорд - за сутки на водоемах утонули 32 человека, из них пятеро детей. С начала месяца в стране зафиксировали 124 смерти на воде, в том числе 16 детей.

Напомним, что ранее под Ивано-Франковском двух детей укусили змеи.